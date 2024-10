Sem-abrigo. Carlos Moedas desmente acusações

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Acusações que o município de Carlos Moedas vem agora desmentir, Oriana Barcelos.



A CML garante que as 55 pessoas que estavam a viver na rua junto à igreja dos Anjos estão agora em locais condignos.



Pedro Santana Lopes lamenta que o presidente da câmara de Lisboa tenha utilizado o discurso do 5 de Outubro, para anunciar medidas para os sem-abrigo que estavam a viver na rua, na zona dos Anjos. Foram retirados do jardim da Igreja, e hospedados em unidades de alojamento da cidade, por tempo indeterminado.



O antigo autarca da capital, e antigo presidente do PSD, diz mesmo que Carlos Moedas foi demagógico, ao aproveitar aquela ocasião solene, para tentar obter ganhos eleitorais. Pedro Santana Lopes esteve ontem à noite, no espaço de comentário no canal de televisão NOW.