Sindicato apela ao salvamento do grupo Trust in News

Luís Filipe Simões apela às diferentes forças políticas que se entendam para que sejam levantados os penhores da Segurança Social e da Autoridade Tributária sobre o grupo de media que engloba títulos como a Visão, Exame e Jornal de Letras, entre outros.A Segurança Social e a Autoridade Tributária são os dois maiores credores da Trust in News e chumbaram o processo especial de revitalização pedido pelo grupo."O Estado não pode perdoar dívidas, mas haverá formas de permitir que a Visão seja um título viável", que se levante penhores e que esta "possa ser vendida, ser sustentável", defendeu.



"Acredito que a solução possa passar por aí, tive a garantia que dentro do quadro legal [o Governo] está disposto a tudo fazer para salvar títulos" por estes "serem fundamentais à democracia" e é importante ter "uma imprensa livre e forte", reforçou.

Esse é um caminho para a AT e a Segurança Social encontrarem formas de "não serem carrascos", "temos que ter soluções" antes da assembleia de credores, insistiu.



Hoje, em audição parlamentar, o presidente do Conselho de Administração do grupo, Luís Delgado, pediu desculpas aos trabalhadores pela situação a que a Trust in News chegou e garantiu que que a administração tentou "encontrar saídas".

"Chegámos ao PER [Processo Especial de Revitalização] com a ideia absoluta (...) de que teríamos o tempo" necessário para encontrar o equilíbrio entre os custos e as receitas da empresa.



"Não conseguimos, não fomos nós que levámos a empresa ao pedido de insolvência", salientou Luís Delgado, ou seja, só se avançou para isso porque "a Autoridade Tributária e a Segurança Social recusaram a aprovar o PER.







(Com Lusa)