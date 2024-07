Sondagem Católica. Saúde é o que mais preocupa os inquiridos

Na sondagem realizada pela Católica entre os dias 7 e 13 de julho,Na sondagem de julho de 2023, eram 65% que tinham a convicção de que s situação estava pior do que no ano anterior. No inquérito de 2022, eram 63% a olharem de forma pessimista para o país.(eram 22% a responder assim no ano passado e 24% com esta resposta em 2022).

A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 957 inquiridos é de 3,2%, com um nível de confiança de 95%

Quando questionados sobre qual o principal problema, os inquiridos apontaram a saúde como a grande preocupação (18%).



A resposta a esta pergunta era aberta, sem lista de respostas possíveis. Todas as respostas foram depois agregadas em temas.







Mais longe, com 7% de respostas cada, surgiu a corrupção e a credibilidade dos políticos.







Com 6% das respostas cada, foram apontadas a Habitação e a Imigração.







A Governação está no centro das preocupações de 5% dos inquiridos e a Economia preocupa 4% dos participantes nesta sondagem.Surgem ainda preocupações quanto à instabilidade ou falta de consenso, a Justiça, Educação e o desemprego.









Ficha Técnica:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 7 e 13 de julho de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 957 inquéritos válidos, sendo 48% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 30% da região Norte, 20% do Centro, 36% da A.M. de Lisboa, 5% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 3% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 21%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 957 inquiridos é de 3,2%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 3581 pessoas. De entre estas, 957 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.