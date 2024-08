Urgência de Ginecologia e Obstétrica em Leiria volta a ter constrangimentos em setembro

A dirigente sindical diz que, com os meios humanos atuais, o serviço está a funcionar no limite e só não é pior dada a boa vontade de alguns médicos.A diretora da área de cuidados hospitalares Catarina Faria diz que está a ser feito tudo para que o serviço não volte a fechar portas já na próxima sexta-feira.

Cinco urgências da Grande Lisboa condicionadas

São cinco as urgências condicionadas, atualmente, nos principais hospitais da Grande Lisboa.De acordo com as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde, em todo o país há quatro unidades com serviços encerrados, sendo o maior impacto sentido no Barreiro e Médio Tejo.O Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) é o único do país que têm dois serviços de urgência encerrados (Pediátrica e Obstetrícia e Ginecologia) e no Médio Tejo, os hospitais de Santarém e Dr. Manoel Constâncio (Abrantes) fecharam os serviços de Obstetrícia e Ginecologia.No sul, o único condicionamento registado é no hospital de Portimão, que encerrou a Urgência de Obstetrícia.A Direção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida (808 24 24 24) antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".