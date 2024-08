Urgências de obstetrícia encerradas. PS e BE lançam críticas ao Governo

Nas redes sociais, o secretário-geral do PS afirma que o processo que está em curso é de degradação, e não de transformação.



Acusa Luís Montenegro de ignorar os problemas e critica o silêncio do primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos anuncia que o PS vai reunir-se com os hospitais que têm urgências encerradas.



Também Marisa Matias do Bloco Esquerda diz que a situação das urgências fechadas no verão levou a um episódio que, a confirmar-se, é de extrema gravidade.



A deputada refere-se, nas redes sociais, à mulher grávida que viu ser-lhe negada a assistência no Hospital das Caldas da Rainha após ter dado à luz um feto morto.



Marisa Matias defende que as responsabilidades têm de ser esclarecidas.