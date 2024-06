Urgências hospitalares de Lisboa, Centro e Norte com constrangimentos nos próximos dias

Pode consultar o mapa completo no site do Serviço Nacional de Saúde. Até ao próximo dia 20 de junho, vários hospitais enfrentam dificuldades para assegurar todas as urgências.









Na primeira versão, o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, aparecia a funcionar praticamente sem urgências geral, de pediatria e obstetrícia. A nova versão revela somente constrangimentos nas urgências de obstetrícia: fechadas esta sexta-feira e de novo entre terça-feira e quinta-feira. Entre sábado e segunda-feira, estas urgências estarão abertas entre as 9h00 e as 20h00.

O Ministério da Saúde deu a conhecer ao início da tarde desta sexta-feira o mapa das escalas de urgências. No entanto, o primeiro documento apresentava erros.





Já o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, que terá as urgências de pediatria e obstetrícia encerradas em todos os dias da próxima semana. Apenas a urgência geral estará a funcionar.







O Hospital Garcia de Orta, em Almada, terá a urgência de obstetrícia encerrada até dia 20. Nos próximos dias, as urgências de pediatria desta unidade só vão funcionar entre as 8h30 e as 20h00.

Situação crítica também em Lisboa





Na Grande Lisboa, as dificuldades registam-se sobretudo nas urgências de obstetrícia. No Hospital Santa Maria, o maior do país, as urgências de obstetrícia continuam encerradas, com as obras de remodelação ainda em curso.







No Hospital São Francisco Xavier, há também vários constrangimentos nas urgências de pediatria e obstetrícia, que estarão encerradas em alguns dos próximos dias.





Na Amadora, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca irá apresentar algumas limitações nas urgências de obstetrícia e pediatria.





Em Loures, o Hospital Beatriz Ângelo irá encerrar as urgências de pediatria nos dias 16 e 17 de junho.







Neste mapa, as urgências de vários hospitais, sobretudo de obstetrícia, surgem assinaladas a amarelo, o que significa que apenas se destinam a urgências internas ou casos referenciados pelo INEM e SNS24.







Mais a norte, são também esperados constrangimentos no Hospital Vila Franca de Xira, que terá a urgência obstetrícia encerrada até domingo, dia 16, e novamente no dia 20 de junho.







O Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, terá as urgências de pediatria encerradas no dia 16 de junho, serviço que vai funcionar com algumas limitações nos dias 15 e 17 de junho.





Em Leiria, o Hospital de Santo André vai ficar sem urgências de obstetrícia até ao próximo domingo, dia 16, e a urgência de pediatria estará encerrada durante o dia de domingo.

Dados podem sofrer alterações, alerta o SNS



No norte do país, a urgência de pediatria irá encerrar este sábado e domingo. Já o Hospital de Lamego terá de encerrar uma das urgências disponíveis, neste caso a urgência de pediatria (nos dias 15 e 16 de junho). Nos restantes dias da próxima semana, estará a funcionar com limitações.



Em Viseu, o Hospital São Teotónio, onde a administração se demitiu esta quinta-feira, terá constrangimentos de horário na urgência de pediatria durante toda a próxima semana.







Nas regiões do Alentejo e Algarve não se prevê o fecho total de urgências durante a próxima semana. No entanto, o Serviço Nacional de Saúde admite, na divuglação deste mapa, que os dados apresentados "podem sofrer alterações decorrentes de constrangimentos inultrapassáveis".







(Notícia atualizada às 20h15 com a nova versão do mapa de urgências enviada pelo Ministério da Saúde)