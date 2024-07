Paralímpicos. Portugal chega aos Jogos com orgulho

Portugal parte para os Jogos Paralímpicos Paris2024 com uma comitiva de 27 atletas, e com o sentimento de “dever cumprido” na renovação e no futuro do desporto, garantiu o presidente do comité paralímpico nacional.

“Partimos para Paris com vários motivos dos quais nos podemos orgulhar: temos a média mais baixa de idades (31 anos), a mais baixa desde Pequim2008, o maior rácio de participação feminina, e um número recorde de modalidades”, afirmou José Lourenço.



Na apresentação da missão aos Jogos Paris2024, que decorreu em Loures, o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) lembrou que este “foi o primeiro ciclo completo em que se verificam condições de equidade entre olímpicos e paralímpicos”.



“Os Jogos Paris2024 são uma etapa, mas já com os olhos postos em Los Angeles2028 e Brisbane2032”, afirmou José Lourenço, destacando o compromisso do CPP “com a renovação e o futuro do desporto paralímpico”.



O líder do CPP deixou uma mensagem aos atletas: “Não se sintam pressionados, a única coisa que têm de fazer é competir, todos nos sentiremos orgulhosos de vós”.



O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, que exprimiu aos atletas “a gratidão do Governo”, também não estabeleceu metas em relação aos resultados nos Jogos, que decorrerão entre 28 de agosto e 8 de setembro.



“Vocês são um grande exemplo para toda a juventude portuguesa, e para todos nós. Não há metas (de resultados), vamos sofrer e celebrar convosco. Obrigado por nos fazerem sonhar, obrigado por todas as alegrias que nos têm dado”, disse.



Muita esperança na bagagem



Na apresentação da comitiva, que contou com a presença de Vitor Pataco, que em breve deixará a presidência do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Clara Marques Mendes, reiterou o “compromisso do governo com o desporto” e considerou que os atletas paralímpicos são “um orgulho, e um exemplo de resiliência e empenho”.



O chefe da missão portuguesa aos Jogos Paralímpicos Paris2024, Luís Figueiredo, classificou os atletas como “embaixadores da resiliência e da determinação capazes de com sonho, trabalho árduo e determinação inabalável mostrarem que é possível ultrapassar obstáculos”.



Portugal vai contar com 27 atletas nos Jogos Paralímpicos Paris2024, o número mais baixo desde os Jogos Seul1988, que vão competir num número recorde de recorde de 10 modalidades.



Ao longo de 12 participações, 11 das quais consecutivas, Portugal conquistou 94 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 25 de ouro, 30 de prata e 39 de bronze.