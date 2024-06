Advogado afirma que Nuno Rebelo de Sousa "nunca disse que não ia ao Parlamento" mas silêncio mantém-se

Nas palavras do causídico,, escreve Rui Patrício.“E, por exemplo videoconferência ou cooperação internacional”, acrescenta.Ainda segundo o advogado, “nunca houve manifestação de indisponibilidade ou de recusa. Antes pelo contrário e muito para lá daquilo a que a Lei obriga”:Rui Patrício escreve também que o filho do chefe de Estado “também informou desde logo, para que a CPI soubesse e pudesse decidir se mesmo assim havia utilidade na audição (agora por meios a distância ou no futuro presencialmente ou por mecanismos de cooperação ), que exerceria o seu básico direito constitucional ao silêncio (que tem como arguido, mas que até teria também como testemunha, como está também na Lei)”., vinca.

“Ninguém está acima da Lei”

O advogado enfatiza, na resposta à RTP, que “ninguém está acima da Lei”.“Já ouvi estes dias e concordo inteiramente. Pessoas e também instituições estão subordinadas à Lei. Mas isso implica pelo menos duas coisas: uma, conhecer a Lei. Outra, cumprir os seus deveres, mas também exercer os seus direitos. É tão simples quanto isto”, prossegue.“Acresce que o doutor NRS, e também não tinha nem tem o dever de o fazer, comunicou à AR que. Francamente, ao nosso constituinte e a nós, seus advogados - e nem ele nem nós somos políticos ou titulares de cargos políticos, mascidadãos - escapam-nos as razões do que tem vindo a público e tem sido discutido publicamente desde o passado dia 18”.“Tenho resistido a discutir este tema publicamente, mas importa neste momento clarificar. Espero que não haja mais dúvidas. E se houver a culpa certamente será minha, mas continuo disponível para clarificar, nomeadamente perante a CPI, que muito respeitamos, certamente na mesma medida em que a CPI nos respeita. Uma coisa e outra tenho por inequívoca”, remata.

“Os cidadãos são todos cidadãos”

Foi esta a reação de Marcelo Rebelo de Sousa à notícia de que o filho poderia recusar-se a comparecer na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras.

“O Parlamento exerce os seus poderes quer em plenário, quer em comissão quer em comissão parlamentar de inquérito.”, redarguia o chefe de Estado aos jornalistas no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.O presidente seria questionado sobre a possibilidade de a Assembleia da República recorrer ao Ministério Público, caso o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, confirmasse a recusa em prestar esclarecimentos à comissão de inquérito sobre o caso das gémeas com atrofia muscular espinhal.“A comunicação social tem essa virtualidade que é dar em primeira mão as notícias aos portugueses e, portanto, também ao “presidente da República”, prosseguiu Marcelo., reforçou.

Nuno Rebelo de Sousa é arguido neste processo. Em causa está o alegado favorecimento das gémeas luso-brasileiras no acesso ao tratamento com Zolgensma, entre os medicamentos mais caros do mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que “faz parte da lógica que o presidente da República não comente nem aprecie nem tenha de se pronunciar sobre aquilo que é, naturalmente, quer o papel constitucional, quer o papel legal da Assembleia da República”.Questionado sobre se admite depor perante a comissão parlamentar de inquérito ou optar por fazer declarações por escrito, o presidente devolveu:O caso foi revelado em 2023 pela TVI. Marcelo Rebelo de Sousa confirmava, no início de dezembro, que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, o tinha contactou por e-mail, em 2019, a propósito das gémeas luso-brasileiras. O presidente da República acrescentaria ter dado ao caso “o despacho mais neutral”, remetendo opara o Governo.

c/ Lusa