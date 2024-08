Carlos Moedas sobre futuro comissário europeu: pasta da Energia seria importantíssima para Portugal

A decisão de indicar à presidente da Comissão Europeia o nome do homem ou mulher que vai integrar o executivo comunitário cabe ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas continua em segredo. Sabe-se para já, contudo, que a escolha deverá ser divulgada até ao final desta semana, uma vez que o "convidado surpresa" previsto no jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD, este sábado, em Castelo de Vide, Portalegre, será precisamente o futuro comissário português em Bruxelas.Em entrevista à Antena 1, Carlos Moedas, que foi comissário europeu em representação de Portugal entre 2014 e 2019, na comissão de Jean-Claude Juncker, enumera algumas das características que considera essenciais para assumir a função. "É muito difícil estar nos corredores da Comissão Europeia sem falar fluentemente pelo menos duas línguas", assume. "Depois, é uma função muito executiva, tem de ser alguém com um perfil de executor. Mais até do que um perfil totalmente político, tem de ser um político fazedor, alguém que gosta realmente de chegar aos resultados e que saiba gerir equipas"."Um comissário, seja de que portfólio for, tem de ter uma opinião, tem de saber do que está a falar e ter uma posição. E essa posição é um equilíbrio muito, muito difícil, entre o que é que nós, comissários, devemos defender (que é o interesse de toda a Europa), mas ter em mente também o interesse da nossa nação. Mas ele não pode ser muito claro! Aliás, nas reuniões [da Comissão], é proibido dizer 'o meu país', temos de dizer 'o país que nós conhecemos melhor', em inglês, 'the country I know best'", revela Carlos Moedas.