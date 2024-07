Convenção da IL. Rui Rocha dispara a "coletivismos, gavetas, etiquetas ou rótulos"

“Estamos aqui, hoje, a discutir instrumentos importantes na vida do partido porque o partido cresceu, teve sucesso.”, clamou Rui Rocha, ao intervir na abertura da Convenção Nacional da Iniciativa Liberal.

A VIII Convenção Nacional da IL, subordinada ao mote “Sempre a Crescer”, realiza-se até domingo em Santa Maria da Feira.



Para que o crescimento do partido se consolide, prosseguiu o dirigente,Sem incluir uma alteração na cúpula, a agenda dos trabalhos desta Convenção Nacional é encabeçada pela alteração dos estatutos e do programa político, tendo em vista a declaração “muito mais enfática” de que “a IL é o partido da liberdade”.

À chegada à reunião magna, Rui Rocha anteviu um reforço do partido após os trabalhos de Santa Maria da Feira, independentemente de dissensões internas: “O que acontecer, seja lá o que for, vai ser sempre bom para o partido”.

“Somos o partido da liberdade individual.e que nós vamos sempre combater”, propugnou Rui Rocha.

“Liderámos na dimensão das empresas públicas”



Outras das passagens do primeiro discurso de Rui Rocha abordou oda TAP. A partir do púlpito,, chamando mesmo ao seu partido a missão de “liderar” o tema.“Liderámos na dimensão das empresas públicas, por exemplo da TAP e, surpreendentemente, porque este Governo em funções atualmente se apresentou com o propósito de privatizar a TAP, dá-me ideia de que vamos ter de liderar outra vez porque perderam a vontade de privatizar a TAP e”, lançou.“É absolutamente inaceitável”, rematou.

O que defendem as vozes alternativas?

Por sua vez,“Eu quero - e acredito que todos nós queremos - um partido mais liberal.”, defendeu Hugo Condessa, na apresentação da proposta "Estatutos + Liberais", subscrita por 211 militantes, entre os quais Tiago Mayan Gonçalves, antigo candidato a Belém, Miguel Ferreira da Silva, o primeiro presidente da IL.A IL, afirmou ainda Condessa, deve “ter o membro no centro da ação partidária”, a “transparência e a eficiência como bandeiras liberais” e “o mérito” enquanto referência. “Não basta afirmar tudo isso para o país. Eu estou aqui porque temos de começar a aplicar tudo isto para o nosso partido”, enfatizou.Por seu turno, Miguel Barbosa, a quem coube a apresentação de uma proposta de alteração dos estatutos do Conselho Nacional, argumentou que estes não podem tratar militantes como inimigos:

Uma das medidas em discussão é a expansão do Conselho Nacional para 107 membros - o órgão seria assim composto por 75 membros eleitos em lista, 25 da comissão executiva e sete da mesa da convenção nacional, um novo órgão nacional.



O objetivo, de acordo com Miguel Barbosa, é tornar a IL “ágil nos processos, adequando as suas estruturas à realidade de uma forma clara e responsável, com rigor de prever tudo quanto precisamos e nada mais e garantindo tal como hoje que a vontade desta sala seja sempre quem mais ordena”.

c/ Lusa