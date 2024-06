Cotrim de Figueiredo promete lutar por reforma das instituições europeias após eleito vice-presidente dos liberais

"Nós vamos fazer desta vice-presidência aquilo que dissemos na campanha eleitoral em Portugal que íamos fazer: lutar por uma reforma das instituições europeias e do funcionamento da UE e do grupo parlamentar liberal", garantiu.



O objetivo é fomentar o crescimento económico, a luta contra a corrupção e a burocracia em Bruxelas e a luta pelos valores liberal "no sentido mais estrito do termo", declarou.



Questionado sobre uma candidatura anterior à presidência do grupo político Renovar a Europa (Renew Europe), que acabou por retirar, Cotrim explicou que em causa esteve uma mudança na opinião de algumas delegações.



"O que aconteceu quando aterrámos em Bruxelas foi que sentimos que não havia muita gente preocupada em perceber exatamente a extensão dos sinais que estavam a ser dados com os resultados de 9 de junho a nível do movimento liberal em toda a Europa", explicou o eurodeputado.



"Como não vi ninguém preocupado, tentámos provocar uma discussão", que "recolheu a compreensão e até o apoio de muitas delegações", tendo Cotrim de Figueiredo avançado com a candidatura à presidência.



No entanto, houve depois "um conjunto de delegações que teve mudanças de opinião muito por via daquele que se pode chamar uma política de corredor e entendimentos aqui em Bruxelas, e deixaram de estar disponíveis para apoiar a candidatura", acrescentou.



João Cotrim de Figueiredo foi eleito um dos oito vice-presidentes do Renovar a Europa, a bancada liberal do Parlamento Europeu, que agora tem 75 membros incluindo dois portugueses.



Numa publicação na rede social Twitter, a Iniciativa Liberal anunciou que o eurodeputado obteve 48 votos em 71.



Em comunicado entretanto divulgado, o Renovar a Europa indica que o grupo "ficou hoje mais forte" com a nova constituição, contando agora com 75 membros, dois dos quais da Iniciativa Liberal, "esperando-se que continue a aumentar nos próximos dias".



c/ Lusa