Eduardo Cabrita acusa MAI de "desnorte e falta de ponderação" numa pasta de soberania

No fim-de-semana Margarida Blasco abriu a porta à discussão deste tema durante as negociações com sindicatos, mas pouco depois o Ministério fez marcha-atrás e esclareceu, em comunicado, que o direito à greve não fará parte da agenda dos encontros.O antigo ministro diz que a lei é clara sobre esta matéria e acusa Margarida Blasco de "desnorte e falta de ponderação".Na leitura de Eduardo Cabrita, as funções desempenhadas pela PSP, em particular, não são compatíveis com o direito à greve.O antigo governante lembra também que nos últimos anos não houve sinais de divergência entre o PE e PSD sobre esta matéria.Ao longo da tarde a Antena 1 tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto do Ministério da Administração Interna sobre este caso.