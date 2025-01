Governo desrespeitou Constituição ao alterar Lei dos Solos

RTP

Helena Roseta saúda a decisão, por parte de Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, de pedir a apreciação da nova lei no Parlamento. A antiga deputada socialista, autarca e especialista em habitação explica que é uma resposta a um apelo que ela própria fez.



A arquiteta entende que vai ser preciso garantir que todo o país caiba na legislação, o que é uma tarefa muito difícil, mas não impossível.



Helena Roseta, uma das figuras que o Bloco do Esquerda quer ouvir no Parlamento, diz que vai se for chamada, mas sublinha que não é a única especialista na matéria e devem ser os deputados a decidir.