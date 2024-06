Governo indica Ricardo Arroja para novo presidente da AICEP

A informação surge



"Para o novo presidente da AICEP será nomeado Ricardo Arroja, até agora docente convidado na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, licenciado em gestão pela Universidade do Porto e Doutorado em Ciências da Administração pela Universidade do Minho", indicou o Ministério da Economia em comunicado.



Ricardo Arroja desempenhou cargos de administração e fiscalização de empresas e tem também experiência como consultor em temas como finanças empresariais e banca. Foi ainda consultor em organizações internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).







O economista era, até agora, comentador da RTP no programa "Tudo é Economia".







Serão também indicados os nomes de Madalena Oliveira e Silva, Joana Gaspar, Francisco Catalão e Paulo Rios de Oliveira para administradores executivos. Estes nomes estão sujeitos à avalição, ainda que não vinculativa, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap).





O mandato do presidente e administradores executivos tem a duração de três anos.



"O Governo está seguro de que a nomeação de um novo presidente e novos administradores permitirá dotar o AICEP de uma nova dinâmica. Tal como previsto no programa do Governo, pretende-se robustecer o papel da AICEP no apoio à estratégia de internacionalização e de atração de investimento nacional e estrangeiro", assinala o Ministério da Economia no comunicado enviado às redações.