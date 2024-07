Impostos. Belém aprova diplomas mas deixa avisos

Pedro A. Pina - RTP

Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde a todos eles incluindo a descida do IRS, proposta e aprovada pelo PS no Parlamento contra a vontade do Governo.



Apesar de promulgados, o Presidente deixa avisos, repórter Inês Ameixa.



O Presidente da República tinha prometido para esta tarde uma decisão conjunta sobre estes diplomas para os quais tinha já garantido uma fundamentação comum, tendo em conta as negociações do Orçamento do Estado para 2025.



Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ainda outros diplomas: o decreto que isenta os jovens do pagamento de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa e ainda o diploma referente à recuperação do tempo de serviço dos professores.