JPP remete decisão sobre moção de censura para véspera da votação

Foto: Gregório Cunha - Lusa

O voto dos nove deputados do partido é condição necessária para a aprovação do documento que vai a votos no dia 18.



O Juntos pelo Povo vai reunir os militantes em plenário, na próxima quarta-feira, para analisar a situação e apenas no domingo a Comissão Política Nacional para tomar a decisão.



Em comunicado, o secretário-geral do Partido, que já tinha afirmado estar, por princípio, de acordo com uma moção de censura, critica todos os envolvidos na polémica: Governo, Chega e aqueles a quem chama de "donos disto tudo".