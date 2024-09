A secretária-geral do PS confirmou esta quarta-feira a "total disponibilidade" do Partido Socialista para continuar a negociar o Orçamento do Estado para 2025 no "calendário e no formato" que o Governo entender, após analisar toda a informação que receberam.

"Recebida agora finalmente esta informação, que vamos analisar muito rapidamente, estamos totalmente disponíveis para continuar as reuniões com o Governo, no formato que o Governo assim entender", disse Alexandra Leitão, no final da reunião com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025.