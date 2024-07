OE: PS disponível para "ceder em inúmeros aspetos"

"O PS estando na oposição - e não lhe competindo apresentar o Orçamento do Estado - está disponível, desde logo, para ceder em inúmeros aspetos. O Orçamento do Estado nunca será o Orçamento do PS", assinalou, no programa Entre Políticos, o deputado socialista João Torres.

O dirigente nacional do PS insiste que, além da disponibilidade para dialogar, o partido avança para as negociações sem "linhas vermelhas", mas sublinha: "Isso não nos pode impedir de criticar, do ponto de vista político, medidas socialmente muito injustas".

PSD confia em aprovação do OE2025





E acrescenta: "[O debate] Foi o momento de fazer um primeiro balanço da governação. E, o Governo já tem alguns resultados para apresentar".

Por outro lado, Alexandre Poço, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, acredita que não haverá motivos para a oposição rejeitar a proposta orçamental que será apresentada até outubro pelo Governo de Luís Montenegro."Eu diria que nada do que foi dito ontem [durante o debate do Estado da Nação] coloca obstáculos a uma negociação e aprovação da proposta de Orçamento do Estado", diz, na Antena 1, o deputado.





Declarações de Alexandre Poço e de João Torres na edição desta semana do programa "Entre Políticos", que contou ainda com a participação de Rita Matias, deputada do Chega, e de António Filipe, deputado do PCP.





Um programa com edição do jornalista João Alexandre, que pode ouvir em Podcast aqui