Pedro Nuno recorda Soares como o "maior militante" do PS que teve capacidade de ter razão

Pedro Nuno Santos discursou esta noite no jantar comemorativo do centenário de Mário Soares, classificando-o como uma referência dos socialistas, da qual o partido tem saudades.

"O nosso maior militante, o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro, o homem que deu uma vida, entregou uma vida a Portugal e aos portugueses, à liberdade e à democracia", enalteceu.

Segundo o líder do PS, "o fio condutor de toda a vida" de Mário Soares foi mesmo "a defesa radical da liberdade, da democracia, da justiça social".

"Não houve em nenhuma das suas lutas nenhuma contradição. A grandeza de Mário Soares é que ele teve razão praticamente em toda a sua vida, para não dizer mesmo em toda a sua vida", enalteceu.

Para Pedro Nuno Santos, o fundador do PS teve "capacidade de ter tido razão ao longo da sua vida" e por isso é que, ao longo da vida, "foi tendo de forma crescente o apoio popular".

"Não é por acaso que Mário Soares foi o único Presidente da República na recandidatura a ter mais de 70% dos votos em Portugal", enfatizou.

Entre os destaques que o líder do PS fez da vida do antigo Presidente da República, considerou que uma das marcas que norteou as suas intervenções foi "o futuro e a esperança no futuro".

"Aquilo que Mário Soares conseguiu dar aos portugueses, e a nós socialistas, foi sempre querer mais, querer uma vida melhor, acreditar, ter esperança de que é possível vivermos num mundo mais justo, num país mais justo, com mais igualdade e com mais liberdade", apontou.

Para Pedro Nuno Santos, esperança é a palavra que é preciso "trazer aos portugueses porque é possível viver melhor em Portugal", terminado a sua intervenção com o conhecido "Soares é fixe!".