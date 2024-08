Próximo comissário europeu "deverá saber casar o interesse nacional com o interesse europeu", aponta Carlos Coelho

Entrevistado pela Antena 1,Carlos Coelho, histórico eurodeputado do PSD, avalia aquele que deve ser o perfil do nome escolhido por Portugal para próximo comissário europeu.

O nome está fechado a sete chaves no núcleo duro dos social-democratas e deverá ser enviado a Bruxelas até ao final deste mês. A Antena 1 sabe que circulam nomes como o de Maria Luís Albuquerque, Miguel Poiares Maduro ou Miguel Macedo. "Todos eles são bons nomes, nomes fantásticos", aponta Carlos Coelho em entrevista à Antena 1. O antigo parlamentar não desvenda quem é o seu favorito, afirmando apenas que cabe ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, propor um nome.



Sobre o perfil ideal, Carlos Coelho não tem dúvidas: "Alguém que tenha o talento de casar o interesse nacional com aquilo que é o interesse europeu", explica. "Um comissário europeu tem a responsabilidade de puxar pela Europa, a Comissão Europeia é uma espécie de governo da Europa. Mas evidentemente que [o próximo comissário português] não pode descurar a condição de ser português. E, portanto, tudo o que seja casar o interesse nacional com o europeu é servir a Europa e é servir Portugal", conclui.



Nesta entrevista à Antena 1, Carlos Coelho confirma ainda que o convidado-surpresa previsto para o Jantar-Conferência de dia 31 de Agosto, na Universidade de Verão do PSD, que decorre na próxima semana em Castelo de Vide, em Portalegre, será o futuro comissário europeu. "Não estou em condições de adiantar o nome, mas o convidado-surpresa, que não se sabe ainda se será um homem ou uma mulher, será quem vai integrar a Comissão Europeia em representação de Portugal".