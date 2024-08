PS acusa Governo Regional da Madeira de "estar adormecido" perante "incêndio ativo"

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O líder parlamentar socialista na Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu o "espírito dos bombeiros" e de todas as forças envolvidas no combate às chamas que "evitaram males maiores".



Para Paulo Cafôfo, o incêndio que lavra desde quarta-feira "demonstrou que é preciso fazer mais alguma coisa. Seja em termos de prevenção, seja em termos da própria resposta de combate ao incêndios".



O presidente do PS da Madeira não tem "dúvidas absolutamente nenhumas" de que é necessário "tirar ilações políticas" e critica a "postura do presidente do Governo Regional, que lançou mais chamas para o incêndio quando veio acusar de abutres ou treinadores de bancada".