PS acusa PSD de querer reduzir impostos só para as empresas

António Pedro Santos - Lusa

O secretário-geral do PS foi um dos convidados do Legislators Dialogue, um evento promovido pela FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento - e que reúne alguns dos portugueses e luso-descendentes com mais influência na política norte-americana.Numa intervenção feita em inglês, Pedro Nuno Santos diz que o PSD entrega a estratégia aos mercados.



O líder socialista criticou ainda o que diz ser uma política de habitação errada por parte do governo da AD. Pedro Nuno Santos considera que reduzir impostos na compra de casa não é solução.



Neste encontro, o líder do PS criticou ainda as condicionantes da União Europeia que considera dificultarem a reindustrialização nacional e favorecerem poucos centros económicos, prejudicando muitas periferias como Portugal.



Pedro Nuno Santos admitiu ainda as dificuldades de os partidos ditos democráticos conseguirem concorrer com os partidos mais populistas na esfera da comunicação através das redes sociais.