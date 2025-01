PSD no apoio a Isaltino Morais? "Temos de ir ao encontro dos eleitores"

O coordenador autárquico do PSD não fecha a porta ao apoio do partido à recandidatura independente de Isaltino Morais, no concelho de Oeiras, mas salienta que o processo "não está fechado".Em declarações na Antena 1, no programa Entre Políticos, Pedro Alves deu conta de que o PSD está a ponderar todos os cenários, mas que não quer "impor projetos políticos" aos eleitores. "Temos de ir ao encontro do que os eleitores querem e não impor projetos políticos. Estranho seria se o PSD não soubesse interpretar aquilo que as comunidades pretendem e não procurasse ir ao encontro das suas expetativas. No tempo devido o PSD irá apresentar uma estratégia", disse o social-democrata.Questionado sobre se um eventual apoio a Isaltino Morais pode ser parte de uma estratégia de aproximação ao eleitorado de Oeiras, Pedro Alves admite que o dossiê ainda está em aberto: "O processo não está fechado. Um coisa é certa, temos perfeita consciência de que sabemos o que é que os eleitores de Oeiras pretendem".Outro dos processos em discussão por parte do PSD é a eventual candidatura do ministro dos Assuntos Parlamentares à Câmara Municipal do Porto, admite o coordenador autárquico dos sociais-democratas. "Agradecemos sempre que pessoas com um perfil como o do Pedro Duarte estejam disponíveis para servir o país e, neste caso, com serviço público numa comunidade ou do ponto de vista autárquico. É para nós uma grande satisfação. Se houver condições e se entendermos - e se ele entender e aceitar que é a pessoa que reúne essas condições para ser o melhor candidato -, assim será. No entanto, o PSD está perfeitamente tranquilo com o trabalho que estamos a fazer", diz Pedro Alves.Pedro Alves admite ainda que o ponto de partida é "vantajoso para o PS", sublinhando que é "mais fácil manter do que conquistar" e que os sociais-democratas avançam para o ato eleitoral com menos 29 autarquias do que os socialistas."O PS também se expõe mais do que o PSD neste processo de transição, o que quer dizer que nos cabe - e temos feito esse trabalho já há mais de dois anos, porque temos ido para o terreno através do Sentir Portugal e temos procurado conhecer cada um dos territórios - estar em contato de forma muito próxima com as nossas estruturas locais do PSD", afirma.Com Alexandra Leitão confirmada como candidata do PS em Lisboa, os socialistas continuam à procura de um modelo eleitoral para derrotar a coligação liderada pelo PSD e não escondem que o objetivo passa por tentar convencer a restante esquerda, mas a entrada do PCP no "movimento" continua a ser uma incógnita para os socialistas."O PS apresentou Alexandre Leitão não tanto com uma preocupação de uma coligação de esquerda. Obviamente que todos aqueles que tenham uma visão progressista e humanista da cidade - e que vá ao encontro dos valores do PS - terão condições para, com o PS, construir um movimento que possa fazer aquilo que Lisboa merece e precisa", diz, na Antena 1, o socialista Pedro Vaz.Questionado sobre a eventual necessidade de convencer o PCP a juntar-se a uma coligação pré-eleitoral para derrotar Carlos Moedas em Lisboa, o deputado e dirigente do PS admite a possibilidade, mas estabelece condições. "Importante é ter todos aqueles que não se reveem no estado em que a cidade de Lisboa está, que não se reveem na política espetáculo do atual presidente da Câmara e querem qualidade de vida. Todos aqueles que desejam isso, que desejam que Lisboa seja aquilo que já foi no passado, todos aqueles que querem voltar a ver Lisboa bonita, limpa, com melhores condições de vida e com menos trânsito são bem-vindos para trabalhar com o PS".No programa Entre Políticos, Pedro Vaz, deputado e membro do secretariado nacional do PS, questionou os prazos do PSD para o anúncio de candidatos e defendeu que os sociais-democratas devem esclarecer "rapidamente" se há atuais governantes entre os nomes em discussão para assumir candidaturas autárquicas."O calendário do PSD não pode ser algo desconhecido, porque estamos a falar de ministros e membros do Governo que podem vir a ser candidatos autárquicos. Portanto, é muito importante que o PSD esclareça rapidamente quais são aqueles que vão sair do Governo para serem candidatos autárquicos, para que depois não haja, como acontece muitas vezes, a perceção - e eu digo perceção porque eu não acredito que isso aconteça - de que as pessoas estão a usar o cargo governativo para fazer campanha nas terras onde se vão candidatar", sublinhou o socialista.No mesmo sentido, Pedro Vaz, considera que o caso particular do ministro dos Assuntos Parlamentares deve ser esclarecido e defende que Pedro Duarte "devia estar concentrado nos assuntos da República" e não no anúncio de períodos de reflexão."O próprio Pedro Duarte faz declarações nas redes sociais a dizer que está em reflexão se é candidato ou não. Ou reflete para ser candidato e é candidato, ou é ministro", aponta o dirigente socialista, que assegura: "O calendário do PS nunca esteve tão avançado em matéria de escolhas dos seus candidatos autárquicos".