Redução do IRS. Montenegro alerta para "impacto financeiro" e pede clarificação da oposição

"Naturalmente que respeito a decisão do presidente da República", começou por afirmar Luís Montenegro, frisando de seguida que a promulgação destes diplomas implica escolhas orçamentais e políticas para o próximo ano.



"Algumas destas medidas foram tomadas na Assembleia da República em contraponto àquilo que é o programa do Governo e a intenção do Governo", disse o primeiro-ministro.



"Não estou com isto a retirar a legitimidade das decisões, porque a democracia é o que é", sublinhou, alertando, no entanto, que estas decisões têm "consequências financeiras".



O primeiro-ministro desafiou, assim, o PS e o Chega a clarificarem a posição sobre a descida do IRS já este ano.



"É importante ter uma interpretação autêntica do objetivo pretendido com esta medida por parte de quem a promoveu, em particular do PS e do Chega", disse Montenegro. "Quem promoveu estas alterações deve dizer ao país o que é que oferece em troca", rematou.