Rusga no Martim Moniz. Governo destaca "visibilidade", esquerda denuncia "agenda da extrema-direita"

Foi com aparato que a PSP voltou a lançar uma “operação especial” no coração de Lisboa.. Foram aindaSegundo a subcomissária Ana Raquel Ricardo, porta-voz do COMETLIS,- e

A operação de quinta-feira mobilizou meios das Equipas de Intervenção Rápida, das Equipas de Prevenção e Reação Imediata, de trânsito e à civil, da investigação criminal e fiscalização.



A partir de Bruxelas, onde participou na reunião do Conselho Europeu,“Há uma coisa que me parece óbvia,”, quis sustentar Luís Montenegro.Em declarações aos jornalistas, em São Bento, o líder parlamentar bloquista, Fabian Figueiredo, sublinhou que“Isto é inaceitável, não se coaduna com os princípios do Estado de Direito democrático”, prosseguiu o deputado do Bloco, para acrescentar: “Tratou-se meramente de um número de propaganda de extrema-direita, promovida pelo Governo e o mais grave é que o Governo não esconde que instrui as forças de segurança para perseguir imigrantes”.Fabian Figueiredo acusou mesmo o Executivo da Aliança Democrática de ter “embarcado numa campanha de perseguição aos imigrantes” e de

“Não assistiremos impávidos e serenos a esta escalada que o Governo está a promover e, por assim ser, daremos entrada daqui a poucos minutos de um requerimento para ouvir a ministra da Administração Interna e o diretor-nacional da PSP”, vincou o dirigente bloquista.



Na mesma linha, o deputado comunista António Filipe veio igualmente anunciar um requerimento para questionar a titular da pasta da Administração Interna, “tendo em conta a forma que revestiu a operação policial”.“Foi anunciado que o objetivo era contribuir para aumentar a segurança dos cidadãos e dar cumprimento a seis mandados judiciais.”, apontou.“Se for assim temos a autoridade do Estado muito mal entregue”, reprovou.“Hoje é um dia em que a agenda do Governo e do PSD foi completamente determinada pela extrema-direita, dentro e fora do Parlamento”, continuou Rui Tavares.

