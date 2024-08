Saúde, transportes e pensões. Montenegro anuncia no Pontal novas medidas para o país

Em primeiro lugar, na área da saúde, Montenegro admitiu que “há muita coisa para fazer”. “Temos de qualificar os nossos trabalhadores e funcionários da administração pública, valorizar as suas carreiras, dar uma perspetiva de que o serviço público pode ser prestado no setor social, até no setor privado, mas a essência do serviço público de saúde é no serviço nacional de saúde”, declarou. “Vamos formar mais médicos, fazer mais escolas de medicina em hospitais, vamos levá-los e espalhá-los pelo território”, prometeu. O chefe do executivo anunciou também a criação de mais vagas para o curso de medicina, de forma a compensar as aposentações dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.

De regresso à Festa do Pontal, desta vez como primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou o discurso para destapar o véu sobre novas medidas para o país que serão implementadas nas próximas semanas.“Temos de qualificar os nossos trabalhadores e funcionários da administração pública, valorizar as suas carreiras, dar uma perspetiva de que o serviço público pode ser prestado no setor social, até no setor privado, mas a essência do serviço público de saúde é no serviço nacional de saúde”, declarou.No caso dos médicos, “é preciso ter a coragem de enfrentar uma visão demasiado corporativista que não tem contribuído para que os médicos fiquem no SNS”.





O primeiro-ministro adiantou ainda que em setembro será apresentado um plano designado “Mobilidade Verde”, que visa “facilitar verdadeiramente a vida dos cidadãos” no que diz respeito aos transportes.



“Uma das traves-mestras desta Mobilidade Verde é a ferrovia. Vamos decidir a criação de um passe ferroviário de 20 euros mensais que dará acesso a todos os comboios urbanos, regionais e também intercidades”, anunciou.



“Quem morar em Braga e quiser ir ao Porto ou Aveiro, quem morar em Aveiro e quiser ir a Leiria e a Lisboa, quem morar em Lisboa e quiser ir Leiria ou Faro terá a oportunidade de o fazer por 20 euros por mês”, acrescentou.





O primeiro-ministro avançou que o Governo vai aprovar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas, que irá variar entre os 100 e 200 euros, e será paga em outubro. “Eu disse que se tivéssemos condições financeiras íamos ajudar mais os pensionistas e reformados que têm pensões mais baixas”, afirmou.



O "suplemento extraordinário" será de 200 euros, para quem tenha pensão até 509,26 euros, de 150 euros para as pensões entre 509,26 e 1018,52 euros e 100 euros para as pensões entre 1018,52 e 1527,78.

Situação na Saúde está "muito melhor este ano"

Durante o seu discurso na rentrée política do PSD e do Governo, Montenegro deixou também recados à oposição.



“Alguns quiseram, com elevada desonestidade política e intelectual, criar a ideia de que nós tínhamos feito a promessa de que em 60 dias íamos resolver os problemas da saúde. Acho que é tão absurda essa tese que não vale a pena sequer comentá-la. Mas vale a pena dizer que o compromisso que assumimos está a ser cumprido”, disse o primeiro-ministro, vangloriando-se de seguida com uma situação na saúde "muito melhor este ano do que era o ano passado".



“Assumimos que nos primeiros 60 dias de Governo apresentaríamos um plano de emergência. Apresentamo-lo. Não vai resolver os problemas todos. É um plano para dois anos, 2024 e 2025, com objetivos determinados e calendarizados e que já estão a ser cumpridos”, disse, afirmando, de seguida, que em 60 dias, o Governo acabou com a lista de espera nos doentes oncológicos que ultrapassavam o tempo máximo de resposta garantida e criou uma linha telefónica especial para grávidas.



“Nós não estamos distraídos. Não somos daqueles que criam ilusões e falsas expectativas. A situação este ano é muito melhor do que era o ano passado, e no próximo ano, eu prometo-vos que vai ser melhor do que aquilo que é este ano”, garantiu. As últimas medidas anunciadas por Montenegro dizem respeito às pensões.“Eu disse que se tivéssemos condições financeiras íamos ajudar mais os pensionistas e reformados que têm pensões mais baixas”, afirmou.Durante o seu discurso na rentrée política do PSD e do Governo, Montenegro deixou também recados à oposição.Acho que é tão absurda essa tese que não vale a pena sequer comentá-la. Mas vale a pena dizer que o compromisso que assumimos está a ser cumprido”, disse o primeiro-ministro, vangloriando-se de seguida com uma situação na saúde "muito melhor este ano do que era o ano passado".“Assumimos que nos primeiros 60 dias de Governo apresentaríamos um plano de emergência. Apresentamo-lo. Não vai resolver os problemas todos. É um plano para dois anos, 2024 e 2025, com objetivos determinados e calendarizados e que já estão a ser cumpridos”, disse, afirmando, de seguida, que em 60 dias, o Governo acabou com a lista de espera nos doentes oncológicos que ultrapassavam o tempo máximo de resposta garantida e criou uma linha telefónica especial para grávidas.





Montenegro respondeu ainda ao PS e àqueles que “pululam na comunicação social” que o Governo “está a tratar daquilo que é mais fácil”.



“Aqueles que nos dizem que só estamos a tratar o que é mais fácil, são aqueles que tiveram a oportunidade durante oito anos de resolver o que era fácil”, apontou Montenegro.



“Essas pessoas acham que os portugueses são estúpidos? Os portugueses não são estúpidos e não podem considerar que quem teve os instrumentos na mão oito anos nos possa acusar de estar a fazer aquilo que é fácil, porque se fosse fácil tinha sido feito por eles”, insistiu.