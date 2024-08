SNS: Hugo Soares desafia PS a "pôr a mão na consciência"

Esta tarde, o PS vai realizar a primeira de várias reuniões com responsáveis hospitalares de unidades onde têm sido verificados constrangimentos nos serviços de urgência.





O líder da bancada parlamentar do PSD desafia o Partido Socialista a "pôr a mão na consciência" em relação aos problemas do setor da Saúde. Hugo Soares defende a necessidade da construção de uma "solução de unidade nacional" para recuperar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e sublinha que o "colapso" do SNS é responsabilidade da governação socialista.