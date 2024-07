Euro2024. Portugal tenta os "quartos" perante a Eslovénia

Portugal, campeão em 2016, chega à fase a eliminar como vencedor do Grupo F, com seis pontos, depois de bater República Checa (2-1) e Turquia (3-0) e, já apurado e vencedor do agrupamento, perder com Geórgia (0-2).A Eslovénia, que está pela primeira vez nos oitavos de final de uma grande competição, à sua segunda participação num Europeu, acabou o Grupo C em terceiro lugar, somando três empates: 1-1 com Dinamarca e Sérvia e 0-0 com Inglaterra.Em março, em Liubliana, numa particular, a Eslovénia impôs a primeira derrota à seleção lusa na "era" Roberto Martínez, ao vencer por 2-0, naquele que foi o primeiro embate de sempre entre as duas nações.





A Eslovénia tem como principal referência o guarda-redes Jan Oblak, que passou pelo Benfica, e conta também com o avançado Andraz Soprar, ex-Sporting e Sporting de Braga, e Benjamin Sesko, uma das maiores promessas do país.





De um lado, a ambição e a "obrigação" de ultrapassar este adversário para continuar a sonhar com a conquista da prova. Do outro, o desejo de contrariar o favoritismo contrário e fazer história.





O encontro no Deutsche Bank Park, que tem capacidade para cerca de 50 mil pessoas, tem início agendado para as 20h00 em Lisboa e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.



Se passar, a seleção nacional irá encontrar na próxima ronda o vencedor do duelo entre França e Bélgica, que também se defrontam hoje, em Dusseldorf, às 17h00 em Lisboa.



Os gauleses, campeões em 1984 e 2000 e vice-campeões mundiais em título, foram segundos do Grupo D, atrás da Áustria, enquanto os belgas, "carrascos" de Portugal na edição 2020, foram segundos do E, batidos pela Roménia.



Suíça, Alemanha, Inglaterra e Espanha já garantiram um lugar nos "quartos".