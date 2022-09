Fernando Santos espera uma Espanha igual a si própria

O selecionador nacional sublinhou a importância de Portugal estar focado e empenhado em cumprir o seu plano de jogo.



"Importa a Portugal focar-se naquilo que tem que fazer nos vários momentos do jogo, quando temos que defender, atacar e nas bolas paradas. O que interessa é que os jogadores saibam aquilo que têm de fazer. Sabemos, obviamente, que a Espanha é uma grande equipa mas isso a única coisa que nos dá é respeito, não no sentido de subserviência. Temos de fazer bem aquilo que temos de fazer", começou por dizer o selecionador nacional.





Sobre o que espera da Espanha adiantou: "Espero uma Espanha igualzinha àquilo que é, não muda nada. Toda a gente conhece a Espanha, há 20 anos que joga da mesma forma. É uma equipa de posse, de pressão, que reage bem à perda da bola. Têm uma matriz clara da forma como jogam. Não temos de estar preocupados com a Espanha, temos de respeitar a Espanha assim como respeitamos todos os adversários. Temos de estar focados em nós".



Questionado sobre se existe algum mecanismo de defesa contra a pressão explicou: "Não há mecanismo. Como é que vamos usar um mecanismo? A lei humana não é a lei da robótica. Isto é uma lei humana, tem a ver com o pensamento e reação humana, essas coisas não são controláveis. Temos é de estar concentrados".





A propósito do jogo da Espanha contra a Suíça explicitou: "Nem vi o jogo ainda, vi apenas alguns momentos do jogo para tentar perceber se existiam algumas nuances ou mudança estratégica, mas como não vi nada disso, vamos concentrar-nos no que temos que fazer".