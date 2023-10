Francisco Neto divulga convocadas para a Liga das Nações

“Francisco Neto vai anunciar, na próxima quinta-feira, 19 de outubro, às 12h30, a convocatória para os próximos dois jogos de Portugal na Liga das Nações, diante da Áustria. O anúncio será feito em conferência de imprensa, no auditório 1 da Cidade do Futebol”, informou a Federação Portuguesa de Futebol.A seleção portuguesa integra a Liga A, a mais importante da competição, na qual é segunda classificada após dois jogos, com três pontos, depois de ter perdido com a França (2-0) e ter vencido a Noruega (3-2).Na dupla jornada que se segue, a equipa das quinas começa por defrontar a Áustria, em Altach, em 27 de outubro (17h00 locais, menos uma em Lisboa) e recebe as austríacas em 31 de outubro, na Póvoa de Varzim (18h15).O grupo 2 da Liga A é liderado pela França, com seis pontos, seguida de Portugal, com três, enquanto Áustria e Noruega têm um ponto.O primeiro classificado qualifica-se para a "final four" da competição, o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga o "play-off" de manutenção na Liga A e o último desce à Liga B.Após os jogos com a Áustria, a seleção portuguesa ainda visitará a Noruega (1 de dezembro) e receberá a França (5 de dezembro).