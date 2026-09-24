Gonçalo Inácio e Fábio Silva fora do Portugal-País de Gales





(Com Lusa)

O central do Sporting e o avançado dos alemães do Borussia de Dortmund foram excluídos pelo selecionador Jorge Jesus para o jogo que vai marcar a estreia do técnico no cargo, segundo a lista divulgada hoje pela UEFA.Jorge Jesus chamou 25 jogadores para os primeiros quatro jogos da fase de grupos da Liga das Nações, mas a UEFA apenas permite 23 na ficha de cada jogo, sendo três deles guarda-redes, o que obrigou o selecionador a deixar dois de fora.O jogo entre Portugal, atual detentor do troféu, e o País de Gales está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.Nesta primeira ‘janela’ de qualificação, a seleção nacional defronta depois por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, sendo que, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019 e a mais recente em 2025, graças a um triunfo na final face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos, em Munique, na Alemanha.