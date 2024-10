Liga das Nações. Bruno Fernandes vê qualidade na Polónia

O internacional português questionado sobre o que espera do adversário afirmou: "A Polónia é uma seleção com grandes nomes, tem jogadores de grande qualdiade. O poderio físico é a maior arma deles em relação ao que têm vindo a fazer. São muitos fortes na bola parada, tecnicamente têm jogadores de grande qualidade, principalmente na frente. Cabe-os pensar em anular as forças deles". "A Polónia é uma seleção com grandes nomes, tem jogadores de grande qualdiade. O poderio físico é a maior arma deles em relação ao que têm vindo a fazer. São muitos fortes na bola parada, tecnicamente têm jogadores de grande qualidade, principalmente na frente. Cabe-os pensar em anular as forças deles".





A propósito da renovação que se assiste na seleção recordou como também ele apareceu e a importância da chegada de caras novas: "Claro que sim. Acho que falei sobre isto quando o João Neves chegou cá, aquela timidez inicial aconteceu comigo, havia jogadores como Ronaldo, Nani, Coentão, Bruno Alves, Fonte... Foram jogadores que me ajudaram bastante a sentir-me bem, também já havia jogadores que conhecia bem, foram jogadores que me fizeram sentir bem e que fizeram com que pudesse usufruir do espaço da melhor maneira e para que pudesse crescer. O meu papel agora é fazer com que os outros possam desfrutar, para cá estarem algo de bom tiveram que fazer, oportunidades assim não aparecem para toda a gente".





Sobre o seu momento no Manchester United afirmou: "Vou falar por mim, muda muito porque o espaço é diferente. Não é um momnento positivo, não estamos a ganhar jogos e o espaço seleção é completamente diferente, tenho-me sentido muito à votnade, onde acho que entramos para ganhar, onde as dinâmicas são muto boas. Estou no meu país, falo a minha língua tenho melhor comida. O importante é saber diferenciar os momentos e fazer com que o tem vindo a ser negativo passar para postivo. Tento dar o meu melhor, independentemnete do clube ou da seleção. O que quero levar para o jogo nunca muda".





A propósito do reencontro com Diogo Costa na Liga Europa comentou: "Foi como sempre, tivemos um jogo em que nos defrontámos, nada passa mais do que isso. Estavamos a fazer o nosso tralho. Não houve qualquer tipo de ressentimento, não foi ele que se atirou para o chão. Acho que foi natural, quando cá cheguei os jogadores demonstraram à-vontade, acho que hoje em dia ainda é mais natural porque a diferença de idades não assim tão grande, temos uma seleção muito jovem, com jogadores que jogaram juntos nas camadas jovens, o ambiente é muito saudável e tem de se continuar assim"



Recentemente foi expulso duas vezes, ainda não marcou pelo seu clube e como é que o espaço de seleção pode contribuir para melhorar as coisas ao nível individual? Eis a resposta: "Quando falei do mau momento foi a propósito das duas expulsões numa semana, achei que eram injustas. Faz parte do futebol, são coisas que acontecem, está no passado. O que fiz nas redes sociais foi assumir as responsabilidades daquele momento porque deixei os meus companheiros a jogar com 10 e a correr atrás do resultado. Acho tenho vindo a demonstrar um bom nível na Seleção, é um espaço onde me sinto bem. A qualidade que tenho ao meu lado ajuda-me bastante. No clube é melhorar assim lá que chegar, sou um médio que faz muitos golos, tenho de viver com essas expetativas, também tenho os meus standards. Espero que assim que lá chegue possa marcar e ajudar o meu clube a chegar às vitórias".







Finalmente o momento do Sporting e Rúben Amorim será que está preparado para dar o salto para Inglaterra? Bruno Fernandes respondeu: "Acho que não é novidade, desde que Rúben chegou o Sporting tem sido uma das equipas a praticar melhor futebol, estão num momento muito bom. Este ano começam já na frente. Amorim? Já disse várias vezes que é um treinador que demonstra que está preparado porque estar no Sporting e ganhar campeonatos no Sporting não é fácil. Se vai conseguir fazer o mesmo nunca se saberá. As qualidades dele estão à vista de toda a gente".