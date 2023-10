Liga das Nações. Francisco Neto promove uma estreia

Destaque nas escolhas para Maria Miller que se estreia nas escolhas do técnico..





Recorde-se que Carole Costa está fora por lesão. Carolina Mendes, Mariana Azevedo e Jéssica Silva estão de regresso.



Eis as escolhidas:



Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Braga) e Sierra Cota-Yard (Arkansas Razorbacks).



Defesas: Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Maria Miller (SC Braga), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Lúcia Alves (Benfica), Joana Marchão (Servette) e Mariana Azevedo (SC Braga).



Médias: Ana Rute (SC Braga), Andreia Faria (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Norton (Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton).



Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo)



O jogo na Áustria está marcado para o próximo dia 27 de outubro, às 17 horas, na Cashpoint-Arena, em Altach. Quatro dias depois, Portugal recebe a Áustria na Póvoa de Varzim.





O técnico luso abordou diversos temas na conferência de imprensa e começou pela estreia de Maria Miller: "Temos vindo a acompanhar a Maria Miller há muito tempo. É uma jogadora que faz parte da nossa estrutura desde as seleções de base. Tem feito o percurso Sub-23, algo muito importante. Está a ter os seus minutos no clube e tem muita versatibilidade, podendo jogar a defesa central ou médio. Iremos olhar para ela para essas posições. Faz todo o sentido trazê-la para a ver, por tudo o que tem nos clubes e seleções jovens".





Sobre o valor da Áustria realçou: "A Áustria é uma seleção muito competitiva, que tem no seu conjunto poucas a disputar o campeonato interno e muitas a disputar os melhores campeonatos da Europa, na Alemanha, Inglaterra, Itália, algumas nos EUA. Uma equipa que tem no seu núcleo muita estabilidade, tem estado nas fases finais ou lutado para lá estar. Uma equipa com um processo próximo do que nós temos feito e que mostraram muita competitividade no jogo contra a Noruega e contra a França. São muitos competitivos e vai ser até ao último minuto. Temos que estar ao nosso melhor nível para conquistar o que nós queremos, os nossos pontos".





A Áustria parece uma seleção desvalorizada e o técnico respondeu: "Internamente não. As jogadoras portuguesas têm noção do que é a Áustria. Não nos esquecemos que neste momento somos a equipa de Pote 4 e a Áustria equipa de pote 3. Não nos podemos esquecer, e é algo que se fala muito nosso crescimento no ranking, mas a Áustria já é equipa de 1.ª divisão há mais tempo que nós. Temos que ter o máximo de respeito. Obviamente temos vontade de ganhar e o máximo de compromisso. O respeito não pode tornar-se medo. Ao nível internacional não há jogos fáceis. Tende-se a desvalorizar alguns resultados, em função do ranking ou a teoria dos jogos, mas não é fácil ganhar jogos internacionais, seja em que género for".