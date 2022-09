Liga das Nações. Portugal - Espanha na RTP1

A seleção portuguesa de futebol precisa apenas de empatar na receção à Espanha, em Braga, no derradeiro encontro do Grupo A2, para conseguir, pela segunda vez em três edições, um lugar na "final four" da Liga das Nações. O encontro vai ter arbitragem do italiano Daniele Orsato.