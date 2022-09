Liga Nações. Portugal defronta Espanha a pensar na "final four"

O triunfo na República Checa (4-0), no sábado, deixou Portugal a depender apenas de si próprio para alcançar a próxima fase da competição, uma vez que, à entrada para a sexta e última jornada, lidera o grupo, com mais dois pontos do que a Espanha, que perdeu na receção à Suíça (1-2).



A formação comandada por Fernando Santos tem, assim, tudo a seu favor para voltar - três anos depois de conquistar a primeira edição, no Dragão - à "final four" da prova da UEFA, até porque o histórico recente com a Espanha só ostenta empates.



Com João Félix recuperado dos problemas físicos que o afastaram do encontro com os checos, o selecionador luso tem disponíveis os 25 jogadores que se encontram às suas ordens, inclusive João Cancelo, que cumpriu suspensão e falhou o duelo em Praga.



Portugueses ou espanhóis vão fechar o lote das seleções presentes na "final four", para a qual já se apuraram Croácia, Itália e Países Baixos, que venceram os grupos A1, A3 e A4, respetivamente.



O encontro entre Portugal e Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações de 2022/23, tem início marcado para as 19h45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.



Após cinco rondas, a formação das quinas lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro classificado segue para a "final four" e o último é despromovido à Liga B.