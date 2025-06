Liga Nações. Portugal joga acesso à final

O cenário mais provável passa pelo 4x3x3 - mais utilizado nos últimos jogos -, embora o 3x4x3 não esteja fora da mesa, até pelas características da seleção germânica.





deveremos ver Gonçalo Inácio ao lado de Rúben Dias, Diogo Dalot na ala direita e Bruno Fernandes a completar o trio de meio-campo com Vitinha e João Neves. Na frente, o trio mais provável será Bernardo Silva (para apoiar o miolo), Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. A confirmar-se esse primeiro cenário,





Do outro lado temos uma Alemanha em processo de remodelação, com o selecionador Julian Nagelsmann a dar, inclusive, espaço a vários nomes menos habituais, ou até "conceituados", com um grande foco nos que atuam na Bundesliga - como se vê na lista de convocados para esta "final four".





A "mannschaft" está privada de alguns nomes relevantes, como Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Kai Havertz, Angelo Stiller, ou alternativas (habitualmente) de peso, como Nico Schlotterbeck e Tim Kleindienst.





há nomes a ter em (grande) atenção, como o criativo Florian Wirtz - apontado ao Liverpool numa transferência milionária neste verão -, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ou Leroy Sané, todos prováveis titulares. O estreante Nick Woltemade pode ser surpresa.



Apesar disso, e da tal renovação,

Passado pouco abonatório









A última vitória lusa aconteceu há 25 anos, na fase de grupos do Euro2000, por 3-0, em Roterdão, nos Países Baixos, com um "hat-trick" de Sérgio Conceição.



Apenas uma vez Portugal na sua história saiu vitorioso da Alemanha. Foi em 1985, em Estugarda, com um triunfo por 1-0, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial1986, com um golo de Carlos Manuel.



No passado, a Allianz Arena também foi palco de uma das maiores desilusões do futebol português, quando, em 2006, a seleção nacional falhou o acesso àquela que seria a sua primeira final de um Campeonato do Mundo, ao cair perante a França (1-0).



O Alemanha-Portugal está agendado para as 20h00 em Lisboa e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.



A equipa das quinas perdeu os últimos cinco duelos com a "Mannschaft", sempre em fases finais, o último precisamente em Munique, na fase de grupos do Euro2020, por 4-2.Apenas uma vez Portugal na sua história saiu vitorioso da Alemanha. Foi em 1985, em Estugarda, com um triunfo por 1-0, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial1986, com um golo de Carlos Manuel.No passado, a Allianz Arena também foi palco de uma das maiores desilusões do futebol português, quando, em 2006, a seleção nacional falhou o acesso àquela que seria a sua primeira final de um Campeonato do Mundo, ao cair perante a França (1-0).O Alemanha-Portugal está agendado para as 20h00 em Lisboa e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Vencedor da prova em 2019, na "final four" que decorreu no Porto, a seleção portuguesa está de regresso à fase decisiva da competição e joga o acesso à final com os germânicos, um rival de má memória.