Mundial 2022. Portugal apurado com exibição de luxo de Gonçalo Ramos

A primeira novidade foi a presença de Cristiano Ronaldo no banco. Gonçalo Ramos começou a titular e o avançado não defraudou as expectativas. Portugal entrou bem, a disputar bem a bola com a Suíça e o jogador marcou o primeiro golo aos 17 minutos de jogo. Grande remate ao ângulo da baliza de Sommer sem hipóteses para o guardião helvético.





A seleção continuou a trocar bem a bola e Otávio esteve perto do segundo. Boa defesa de Sommer. O primeiro sinal de perigo da Suíça veio por parte de Shaqiri. De livre direto, o internacional suíço rematou forte e Diogo Costa fez uma grande defesa para canto.





Após a meia-hora de jogo, Portugal partiu para uma grande exibição. De pontapé de canto, Pepe fez o 2-0 após um cabeceamento imparável. Vantagem de dois golos que podia ser de três ainda antes do intervalo, con Gonçalo Ramos a falhar o 3-0 à frente de Sommer, que fez ainda uma grande defesa para canto.





Na segunda parte, Portugal entrou com pressa de marcar e Gonçalo Ramos bisou após um toque subtil a cruzamento de Diogo Dalot. Sem capacidade de reação, a Suíça viu a equipa das quinas a chegar ao 4-0 por Raphael Guerreiro, após uma boa jogada de entendimento com Ramos.





Logo de seguida, Portugal voltou a mostrar debilidades nas bolas paradas. De pontapé de canto, Akanji aproveitou um mau corte de Gonçalo Ramos e fez o 1-4. No entanto, poucos minutos depois, Ramos voltaria a fazer parte da ficha de jogo, a marcar isolado e a picar o esférico sobre Sommer.





Hat-trick do avançado de 21 anos que não deverá esquecer o dia em que se estreou a marcar num Mundial. É o jogador mais jovem a marcar três golos num jogo desde 1962. Já perto do fim da partida, Cristiano Ronaldo entrou para a saída de Ramos e o capitão ainda marcou aos 84 minutos mas estava em fora-de-jogo.





A partida ainda teria mais um golo, com Rafael Leão a levantar o estádio com um grande remate em arco e a fazer o 6-1 final. Esta foi a melhor exibição de Portugal desde que chegou ao Catar. Vitória indesmentível do conjunto de Fernando Santos que marca encontro com Marrocos nos quartos de final.







A partida será jogada no próximo sábado, às 15h00.