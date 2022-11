Mundial 2022. Portugal entra na fase de grupos a vencer o Gana

No primeiro jogo na fase de grupos, Fernando Santos promoveu a entrada de Danilo para a dupla de centrais, ao lado de Rúben Dias, e de João Félix, a jogar na frente com Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.







Os primeiros 45 minutos tiveram poucas oportunidades com a maioria a serem protagonizadas por Cristiano Ronaldo. Logo aos dez minutos, o avançado português recebeu o esférico isolado mas permitiu a mancha ao guarda-redes Zigi. Depois da meia-hora de jogo, Cristiano marcou mais viu o tento a ser anulado por suposta falta sobre o defesa do Gana.







Na segunda metade, Portugal entrou mais distraído e perdeu muitas bolas a meio-campo. Kudus deu o primeiro sinal de perigo por parte do Gana, num remate forte que saiu ao lado.

No entanto, aos 65 minutos, Cristiano Ronaldo sofreu uma falta dentro da área ganesa e acabou por inaugurar o marcador através dos 11 metros. Bola puxada, Zigi advinhou para onde Ronaldo bateu mas o guardião ganês não conseguiu evitar o golo.





Apesar da vantagem portuguesa, o Gana lutou pelo empate e chegou ao mesmo, através de Ayew. Boa jogada de Kudus na esquerda, a ultrapassar Rúben Dias na velocidade, a cruzar e uma má abordagem de Danilo Pereira que permitiu ao avançado do Gana o golo da igualdade.





Cinco minutos depois, Portugal regressou à vantagem no resultado. Bruno Fernandes, a meio do meio-campo, serviu João Félix pela direita. O avançado do Atlético de Madrid, apenas com o guarda-redes pela frente, picou a bola e marcou para as equipa das quinas.





Já dentro de jogo, Rafael Leão aproveitou um passe a rasgar de Bruno Fernandes para fazer o 3-1. Remate cruzado, sem hipóteses para Zigi. Com dois golos de vantagem, Portugal parece ter relaxado e o Gana aproveitou para reduzir. Distração na defesa portuguesa, Cancelo deixou sair o cruzamento e Bukari fez o 3-2.





Com nove minutos de compensação, Portugal foi dominado a posse de bola mas não se livrou de um último susto. Diogo Costa, que antes havia defendido a bola, colocou o esférico em jogo sem se ter apercebido da presença de Iñaki Williams. O avançado ganês ganhou a bola mas escorregou e Danilo conseguiu cortar a tempo daquele que seria o 3-3.





Com este resultado, Portugal consegue os primeiros três pontos na prova e isola-se no primeiro lugar do Grupo H. Na próxima segunda-feira, a equipa treinada por Fernando Santos vai defrontar o Uruguai, às 19h00, com transmissão em direto na RTP1.