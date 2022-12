Mundial 2022. Portugal perde mas consegue o primeiro lugar do grupo

Fernando Santos promoveu várias alterações com a entrada de António Silva, Diogo Dalot, Ricardo Horta, Vitinha e João Mário. A seleção entrou bem na partida, com um grande golo de Ricardo Horta, após uma boa incursão de Diogo Dalot pelo corredor direito. Remate certeiro do avançado do Sporting de Braga a abrir o marcador.





Com João Cancelo a jogar à esquerda, o lateral do Manchester City subiu pouco depois, fintou um adversário e rematou cruzado para uma defesa apertada de Kim. A Coreia, sem Paulo Bento no banco, começou a subir de rendimento, e ainda marcou mas o golo foi anulado pelo VAR.





No entanto, os coreanos chegaram mesmo ao empate, ao minuto 27, após um pontapé de canto. Ronaldo ao tentar desviar-se da bola assistiu Kim Young-Gwon que marcou e fez a igualdade.





Com o resultado empatado, Dalot tentou sorte com um remate forte mas Kim estirou-se e defendeu para canto. Vitinha também esteve perto de marcar, Kim defendeu e na recarga, Cristiano Ronaldo falhou o remate.





Na segunda metade, Portugal dominou a partida, teve muita posse de bola mas sem conseguir um remate perigoso à baliza adversária. A primeira grande oportunidade surgiu por parte de Hwang que rematou forte para defesa apertada de Diogo Costa.





Já nos descontos, quando Portugal procurava o golo da vitória, um contra-ataque letal da Coreia, levou Son a correr grande parte do campo, a temporizar bem a entrada de Hwang Hee-Chan que rematou forte para o 2-1, dando o apuramento à equipa de Paulo Bento.





Exibição de mais a menos de Portugal. A começar bem, a marcar cedo, a dominar uma boa parte da partida mas no fim a deixar a Coreia a voltar a surpreender a equipa das quinas. Portugal, ainda assim, passa em primeiro lugar do grupo e espera pelo segundo classificado do Grupo G.





Paulo Bento consegue um grande feito ao qualificar a Coreia do Sul para os oitavos de final, deixando o Uruguai de fora da competição.