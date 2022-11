Mundial Catar 2022. Danilo Pereira sofreu fratura nas costelas durante o treino

“O internacional Danilo Pereira, após a realização de exames, foi dado como indisponível para os trabalhos da Seleção Nacional pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", pode ler-se na curta nota divulgada no sítio oficial na Internet.





Fernando Santos deverá assim optar entre Pepe ou António Silva para fazer dupla com Rúben Dias no eixo da defesa.



Segundo a FPF, o jogador do Paris Saint-Germain "sofreu uma fractura de três arcos costais, à direita", no treino de sábado, pelo que não deverá ser opção para o selecionador luso, Fernando Santos, até ao final da fase de grupos.Danilo Pereira, de 31 anos, cumpriu os 90 minutos no encontro de estreia da equipa das ‘quinas’ no Grupo H, diante do Gana (3-2), no Estádio 974, em Lusail.A equipa das ‘quinas’ defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro, pelas 18:00 (15:00).A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.