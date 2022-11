Mundial2022. Fernando Santos quer equipa dinâmica e criativa

"O primeiro jogo é sempre mais importante, porque é o primeiro e o próximo. Mas no Euro já empatei três e ganhei... Assinava por baixo, mas é seria um risco muito grande. Esta equipa do Gana é muito bem organizada e vimos isso contra a Suíça, recentemente. Se não estivermos alerta, eles têm muita qualidade, com momentos muito importantes no jogo. Temos de pensar em nós e em potenciar as nossas capacidades e caraterísticas"."Em termos estratégicos vamos ter um Portugal parecido como contra a Nigéria. A equipa vai ser dinâmica e criativa. Houve gerações com muita qualidade que não ganharam, estes têm (qualidade)... Vou para a cama dormir muito tranquilo. Todos estão em condições, vamos ver hoje o Nuno (Mendes), que ontem não treinou. Desfrutando desse conforto, sem perder o foco, queremos fazer um grande jogo”."Em 2014, o Gana, no Brasil, sei a qualidade que o Gana tinha. As equipas africanas têm muito talento e vão sempre crescendo a nível tático. Hoje em dia são equipas muito mais completas. A Arábia há três dias era condenada e hoje é candidato a passar a fase de grupos. Vai se difícil, mas estamos confiantes”."Tenho ambição, desejo e sonho de vencer o Mundial. E acredito pelo menos que temos a capacidade para lutar por isso. Não achamos que podemos ganhar sozinhos, estando cientes disso”."O planeamento é diferente. Antes tínhamos mais tempo para preparar e a grande diferença nota-se na intensidade, que é muito forte. Os jogadores vêm no auge ou quase no auge da sua forma. Os campeonatos da Europa e do Mundo, acabam, ainda assim, dessa forma, porque os jogadores vão ganhando forma e ritmo. Vamos ver se não se inverte o ciclo... A preparação e o repouso são fundamentais. Os três primeiros dias tivemos alguma dificuldade, pelo sono, porque são três horas de diferença. Às 21h aqui era meia-noite, mas queremos falar um bocadinho com a família”."Não acho que possa tirar o foco, não foi tema falado nos espaços conjuntos e ainda há bocado estavam 20 a ver o jogo, nunca ouvi conversas sobre o assunto, mas se depois lá, nas horas sozinhos, se ligam para aqui e para ali… Têm tempo para fazerem o que querem. Espírito fantástico dos meus jogadores, convictos do que têm para fazer, sabendo da dificuldade que têm pela frente com o Gana. Jogos com grandes surpresas ou muito equilibrados, como o Croácia-Marrocos. Não temos assistido aos favoritos, porque hoje em dias as equipas são muito fortes, onde todos os jogadores jogam em grandes campeonatos, adversários do Bruno, habituados às questões táticas. Hoje não há tanto essa diferença, porque os treinadores também são todos do mesmo nível. Convictos porque confiamos todos uns nos outros. É como o código postal, dizia-lhes, meio caminho está percorrido”."A única palavra que está escrita na sala de palestras e no balneário é ‘nós’. É esse o ponto de partida e sem isso nada existe. Propomo-nos a dar uma grande alegria aos portugueses".