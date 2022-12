Rúben Dias: "Estamos preparados" para defrontar a Suíça

O jogador respondeu às perguntas dos jornalistas e ficou a saber-se que a seleção está pronta para enfrentar a seleção da Suíça.O defesa foi questionado sobre o que tem de mudar na mentalidade da seleção para esta fase a eliminar e como está a equipa?: "".





Sobre a forma como a equipa tem treinado os penáltis respondeu: "Acho que podemos considerar que estamos preparados caso isso seja necessário. Foi algo que tivemos sempre em conta, faz parte da competição e é um momento importante onde é uma ponta de sorte mas também qualidade na execução. É algo que temos vindo a praticar".



E o que espera Rúben Dias da Suíça. Eis a resposta: "Esperamos um jogo de alto nível. Não podia ser de outra maneira, especialmente dada a competição em que estamos. Focamo-nos em nós, temos perfeita consciência do que a Suíça traz para o jogo, mas acima de tudo é pensarmos em nós e naquilo que temos para dar".



O futebolista já fez dupla com Pepe, Danilo e António Silva e sobre o que muda com cada um comentou: "Mudam pequenos detalhes de cada um de nós. Somos todos muito bons mas cada um à sua maneira. Acima de tudo, o entendimento que temos entre todos é bom. Foi a primeira vez do António aqui, mas a sua qualidade fez com que a integração fosse rápida. Estamos preparados para responder quando for necessário, mas não me cabe a mim a tomada de decisão. Tenho de estar preparado para dar o meu melhor e jogar seja com quem for".



Questionado sobre de que Suíça estão à espera frisou: "Esperamos um jogo diferente. Tanto pelo contexto, como pela equipa de Suíça, que tem armas diferentes e sabemos que vai querer disputar o jogo. É 50/50. Faz parte da identidade deles, dos jogadores que têm, e assim esperamos".



Rúben Dias está em risco de exclusão se vir um cartão amarelo e, a propósito, admitiu: "Vou encarar essa pergunta de maneira mais pessoal... acho que é uma questão do quão estamos habituados a jogar nesta posição. Ninguém quer ficar de fora neste contexto, mas se precisarmos de ficar de fora pelo amarelo correto, assim o faremos. É não pensar muito sobre o assunto. É algo que está presente nas nossas cabeças, mas é algo que faz parte do jogo e temos de jogar com a liberdade e foco que temos sempre. Em qualquer circunstância, não é ideal levar um amarelo, mas temos de nos focar no jogo. Com os jogadores que temos, estamos conscientes daquilo que cada momento do jogo transporta".



Sobre favoritismo neste jogo realçou: "Não há favoritos neste jogo. É um jogo entre duas equipas de muito valor, quer individual quer coletivo. Veremos no final quem sai por cima. Não é um jogo onde se atribui favoritismos, principalmente pela competição que estamos a disputar".