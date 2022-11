Único jogo oficial com Uruguai ditou a eliminação de Portugal

No dia 30 de junho de 2018, a seleção portuguesa, então com o estatuto de campeã europeia, cruzou-se com a formação sul-americana logo na primeira ronda a eliminar, depois de ter ficado no segundo posto do Grupo B e os uruguaios na primeira posição do Grupo A.Em Sochi, a equipa das quinas apresentou-se de início com Rui Patrício, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, William Carvalho, João Mário, Adrien Silva, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, mas seria uma das estrelas do adversário a decidir esse encontro.Edinson Cavani, à data figura em destaque no Paris Saint-Germain, adiantou o Uruguai logo aos sete minutos, após um cruzamento de Luis Suárez, para, no inicio da segunda parte, aos 55, Raphaël Guerreiro descobrir Pepe na área, para o central empatar.Contudo, Cavani iria "bisar" aos 62 minutos, fixando o resultado que consumou o apuramento dos "charruas", que acabariam por cair nos quartos de final, aos pés da futura campeã mundial, a França.Até este duelo em solo russo, Portugal e Uruguai apenas se tinham defrontado por duas vezes, mas ambas em encontros de caráter particular, o primeiro dos quais em 1966, na preparação das duas formações para o Mundial desse ano.Um "hat-trick" de José Torres garantiu à seleção nacional o triunfo por 3-0, no Estádio Nacional, em Oeiras, sendo que novo duelo voltaria a ocorrer seis anos volvidos, mas no Brasil, mais concretamente no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.Integrada nas comemorações do 150.º aniversário da independência do Brasil, a única edição da Taça da Independência, em 1972, juntou 15 seleções em solo "canarinho", entre as quais a equipa das quinas e a "celeste".O encontro relativo à primeira fase de grupos da prova terminou empatado 1-1, depois de Piero Lattuada adiantar os uruguaios e Jaime Graça ter reposto a igualdade. Portugal viria a disputar a final, perdendo com o anfitrião Brasil.Portugal e Uruguai defrontam-se esta segunda-feira, a partir das 22h00 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo.