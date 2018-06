Bas Dost engrossa lista de rescisões no Sporting

RTP Comentários 11 Jun, 2018, 21:43 / atualizado em 11 Jun, 2018, 22:07 | Sporting

Com a saída de Bas Dost, aumenta para seis o número de jogadores do Sporting que decidiram rescindir de forma unilateral os respetivos vínculos contratuais. Os primeiros a bater com a porta foram Rui Patrício e Podence.



Desde as primeiras horas da tarde que eram conhecidas as rescisões de William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes, cujas cartas foram transmitidas também à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga de Clubes e ao Sindicato.



Esta noite, em conferência de imprensa, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, confirmou as últimas rescisões, considerando, uma vez mais, que “não têm qualquer fundamento a nível de justa causa”.



Em nota à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o emblema leonino havia igualmente comunicado as rescisões dos atletas, acrescentando que “os seus efeitos e consequências” estavam “a ser objeto de análise pela SAD”.



A vaga de rescisões acontece na sequência das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica a 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas.



Vinte e sete dos presumíveis atacantes foram detidos. Estão em prisão preventiva.