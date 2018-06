Bruno "sai na hora" se jogadores recuarem nas rescisões

RTP Comentários 11 Jun, 2018, 21:52 / atualizado em 11 Jun, 2018, 23:03 | Sporting

"Mais um dia difícil para a família sportinguista", referiu Bruno de Carvalho no início desta conferência de imprensa.



O presidente do Sporting reiterou que a atual direção não está "agarrada" aos cargos e que devem ser os sócios a tomar a iniciativa para haver uma assembleia de destituição.







Bruno Carvalho fez várias analogias entre as rescisões a um jogo de xadrez e falou num "xeque-mate" com as saídas em questão.





A conferência de imprensa terminou abruptamente quando adeptos no exterior tentaram entrar na sala. Ouviram-se gritos a exigir a demissão do presidente.

Bruno Carvalho acusou a existência de uma "estratégia de desgaste". E afiançou que, se os atletas escreverem uma carta à SAD informando - os seis - que anulam as rescisões e regressam ao clube, a direção demite-se "na hora" e o próprio deixa a presidência do clube. No entanto, frisou Bruno de Carvalho, terão de ser efetivamente os seis jogadores que apresentaram as cartas de rescisão a enviar esse documento.Os primeiros jogadores a bater com a porta foram Rui Patrício e Podence.Desde as primeiras horas da tarde desta segunda-feira que eram conhecidas as rescisões de William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes, cujas cartas foram transmitidas também à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga de Clubes e ao Sindicato. Já durante a noite foi conhecida a rescisão unilateral do holandês Bas Dost.