Sporting Campeão. Presidente da FPF destaca "inolvidável conquista"

“Numa noite de enorme festa e celebração para todos os sportinguistas, destaco a excelente prova realizada pelo clube, face a adversários que, pela dedicação e empenho demonstrados, apenas valorizaram mais esta inolvidável conquista do clube”, assinalou Fernando Gomes, na página oficial da FPF.



O dirigente máximo do futebol português começou por felicitar o clube, estendendo os parabéns aos jogadores e à equipa técnica, que frisou ser “superlativamente” liderada pelo treinador Rúben Amorim.



Na mesma nota, Fernando Gomes deixou palavras de felicitação à estrutura do clube e ao seu presidente, Frederico Varandas, bem como aos adeptos leoninos: “faço ainda os meus votos de que festejem com justificada alegria este grande feito”.



“Expresso ainda o meu desejo de que a festa do título decorra, em todo o país, de forma a dignificar condignamente uma tão relevante conquista dentro das quatro linhas”, concluiu o dirigente, reiterando os parabéns ao novo campeão nacional.



O Sporting sagrou-se hoje campeão nacional de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.



Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.