Sporting desfaz invencibilidade do FC Porto no Nacional de basquetebol

No Dragão Arena, os ‘leões' chegaram ao intervalo a vencer pela margem mínima de 38-37, antes de dispararem para uma diferença final de 11 pontos, reforçando o estatuto de melhor ataque da prova.



Em termos individuais, os norte-americanos ex-Oliveirense Travante Williams, com 30 pontos, e James Ellisor, com 19, destacaram-se nos lisboetas, enquanto Miguel Queiroz e Preston Purifoy, ambos com 13, sobressaíram nos nortenhos.



Com a vitória no primeiro ‘clássico' na modalidade em 24 anos, o Sporting relançou as contas do campeonato e passou a partilhar a liderança com Benfica e FC Porto, todos com 21 pontos, graças a 10 triunfos e uma derrota.



Aproveitando a passividade ‘leonina’, os portistas até entraram com maior dinâmica atacante e finalizaram o primeiro período com quatro pontos de vantagem (23-19), alicerçados num ‘triplo’ de Preston Purifoy e três assistências de Bradley Tinsley.



O equilíbrio manteve-se no segundo quarto, embora os pupilos de Luís Magalhães tenham elevado a agressividade nos duelos sem bola e fixado sete pontos de diferença (26-33) aos 16 minutos, sob a batuta do suplente Francisco Amiel.



Castigada pela queda na eficácia de lançamentos (de 58,8 para 43,4%) e sem o contributo dos lesionados Tanner McGrew e Max Landis, a formação de Moncho López soube recuperar forças antes do intervalo, esbatendo a desvantagem para um tangencial 37-38.



O reatamento prolongou um encontro marcado por ligeiros ascendentes dos dois conjuntos, mas o Sporting removeu espaço à postura cerebral do FC Porto e ‘cavou' alguma superioridade nos instantes finais do terceiro parcial (56-62).



Em ritmo de passeio, os ‘leões' apoiaram-se num coletivo mais forte e na inspiração de Travante Williams e James Ellisor para dilatar a vantagem no quarto período, que chegou a cifrar-se nos 14 pontos, perante uns ‘dragões' conformados.



Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Sporting, 78-89.



Ao intervalo: 37-38.



Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Nuno Monteiro e Jorge Cabral, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto: Vladyslav Voytso (1), Bradley Tinsley (11), Miguel Queiroz (13), Preston Purifoy (13) e Sasa Borovnjak (8). Jogaram ainda Pedro Pinto (7), Kayel Locke (7), João Soares (10) e Noah Starkey (8).



Treinador: Moncho López.



- Sporting (89): Travante Williams (30), Abdul-Malik Abu (15), Diogo Ventura (13), João Fernandes (6) e James Ellisor (19). Jogaram ainda Francisco Amiel (6), Cândido Sá, Cláudio Fonseca e Pedro Catarino.



Treinador: Luís Magalhães.



Marcha do marcador: 10-8 (05 minutos), 23-19 (primeiro período), 26-30 (15), 37-38 (intervalo), 48-45 (25), 56-62 (terceiro período), 69-78 (35) e 78-89 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.