Sporting promove `revolução` nos convocados

Lusa 19 Set, 2017, 15:49 / atualizado em 19 Set, 2017, 15:51 | Taça da Liga

O técnico Jorge Jesus promoveu uma autêntica `revolução` nas escolhas para o jogo de estreia no Grupo B da Taça da Liga, com a saída de oito jogadores da convocatória em relação ao jogo com o Tondela, no sábado, que venceu por 2-0.

Além de Bruno Fernandes, com cinco golos na Liga, e Bas Dost, com quatro, ficaram igualmente de fora o guarda-redes Rui Patrício, os defesas Piccini, Coates e Fábio Coentrão, o médio William Carvalho e o extremo Gelson Martins.

Jorge Jesus promoveu a entrada do guardião Pedro Silva, num jogo em que Salin deverá ser titular, bem como de Ristovski, Tobias Figueiredo, Jonathan Silva, Mattheus Oliveira, Palhinha, Podence e Gelson Dala.

O internacional sub-21 Podence regressa à convocatória após uma paragem desde a primeira mão do `play-off` de acesso à Liga dos Campeões, em Alvalade, a 15 de agosto, com o Steaua Bucareste (0-0), devido a uma fratura no segundo metatarso da mão esquerda.

O jogador tinha disputado os dois primeiros jogos no campeonato, a suplente e titular, com Desportivo das Aves (2-0) e Vitória de Setúbal (1-0), e na receção aos romenos.

O jogo entre Sporting e Marítimo terá início às 20h15, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

Do Grupo B fazem ainda parte Belenenses, repescado após desclassificação do Real Massamá, por utilização irregular de um jogador, e União da Madeira.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Romain Salin e Pedro Silva

- Defesas: André Pinto, Ristovski, Tobias Figueiredo, Mathieu e Jonathan Silva

- Médios: Acuña, Bruno César, Battaglia, Mattheus Oliveira, Iuri Medeiros, Petrovic e Palhinha

- Avançados: Gelson Dala, Doumbia, Podence e Alan Ruiz