Sporting revalida o título na Taça da Liga

RTP Comentários 26 Jan, 2019, 22:01 / atualizado em 26 Jan, 2019, 23:06 | Taça da Liga

Se bem que intenso e bem disputado, o jogo viveu sem golos até aos 79 minutos, quando Fernando Andrade aproveitou bem um deslize do guarda-redes do Sporting, que defendeu para a frente um remate de Herrera.





No entanto, em cima dos 90 minutos, Óliver pontapeou Diaby em plena grande-área portista ao tentar afastar o perigo e, após consulta do videoárbitro, João Pinheiro marcou penálti, que Bas Dost aproveitou para restabelecer o empate.

O Sporting conquista, assim, o primeiro título sob o comando de Marcel Keizer.





FCPorto igual, Sporting sem Mathieu, mas com Bas Dost Nesta final, a equipa portista apresentou o mesmo 'onze' que defrontou e venceu o Benfica nas meias-finais. Já o Sporting operou duas alterações em relação ao jogo com o Braga: Bas Dost em vez de Luiz Phellype e André Pinto no lugar de Mathieu, que não recuperou da lesão que o tirou desse jogo ao intervalo.



No Municipal de Braga, o Sporting entrou melhor, perante um FC Porto algo intranquilo na defesa. Aos 10 minutos, Bas Dost aproveitou uma má receção de Óliver para servir rapidamente Nani que, ainda antes de entrar na área, atirou de primeira, forte, mas ao lado.



Cinco minutos depois, Vaná provocou um susto à sua equipa, rematando a bola contra Raphinha, mas emendando a tempo.



A pressionar mais e a querer ser 'mandão', como prometeu na véspera o adjunto Rodolfo Correia, o Sporting foi obrigando o FC Porto a errar e, logo a seguir, Pepe perdeu para Bruno Fernandes já dentro da área, o médio tocou para Nani, que rematou com força, mas outra vez sem acertar no alvo.



O FC Porto mostrou muitas dificuldades no primeiro tempo para ligar o seu jogo e só Corona pela direita, explorando as debilidades do posicionamento defensivo de Acuña, ia mantendo a equipa portista no jogo, como aconteceu aos 38 minutos, quando cruzou com precisão para André Pereira, mas o cabeceamento do jovem avançado saiu por cima.



Na última jogada da primeira parte e na sequência de mais uma 'oferta' da defesa portista, Bruno Fernandes, de livre direto, atirou a rasar o poste direito da baliza de Vaná, aos 45+3 minutos.



Keizer mexeu logo ao intervalo, com Jefferson a entrar para o lugar do apagado e 'amarelado' Acuña, mas pouco depois perderia André Pinto, que se lesionou no nariz numa disputa com Marega, tendo entrado Petrovic. O segundo tempo teve muito mais FC Porto e muito menos Sporting, incapaz de fazer mossa aos 'dragões'.



Felipe pôs Renan à prova após canto da esquerda (61 minutos) e logo a seguir Sérgio Conceição apostou em Fernando Andrade, que inaugurou o marcador (79') após um remate de Herrera à entrada da área: Renan não conseguiu segurar, Marega discutiu a recarga com Petrovic e a bola sobrou para Fernando Andrade que só teve de empurrar para a baliza.



O Sporting ainda respondeu com um bom lance de Nani pela esquerda, mas foi de penálti que veio o empate, após falta clara de Óliver sobre Diaby, já ao 'cair do pano'.



O Sporting podia ter mesmo virado o resultado pouco depois, através de Raphinha, que, após grande passe de Bruno Fernandes, atirou ao lado (90+3), mas o Sporting não demorou muito mais tempo para conquistar pela segunda vez a Taça da Liga.



Já o FCPorto, não foi à terceira final que levou o único troféu nacional que lhe falta.



(com Lusa)



Nos últimos instantes da partida, Raphinha teve uma soberana ocasião para conseguir a reviravolta para o Sporting, mas a bola passou rasteira junto ao poste direito de Vaná.O destino da 12.ª Taça da Liga teve de ser decidido com recurso a pontapés da marca de grande penalidade, e Renan, com uma defesa, redimiu-se do erro cometido durante o tempo regulamentar. Os portistas ainda desperdiçaram mais duas tentativas, contra apenas um remate falhado pelo adversário.