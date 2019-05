Sporting vence a Taça de Portugal em final emocionante

Inês Geraldo - RTP Comentários 25 Mai, 2019, 21:47 | Taça de Portugal

A partida no Jamor trouxe um Sporting mais afirmativo nos primeiros minutos, a tentar encontrar Luiz Phellipe na área. No entanto, o primeiro grande sinal de perigo veio dos pés de Otávio.



Grande jogada individual de Marega pela direita, o maliano cruzou, Bruno Gaspar cortou para Otávio que rematou forte para a primeira de muitas grandes defesas de que Renan Ribeiro fez esta tarde.



Logo a seguir, o Sporting também se mostrou na partida com um grande remate de Bruno Fernandes que levava selo de golo. Vaná, com dificuldade, fez uma grande defesa. Pouco depois foi Raphinha a estar perto do golo.



Após um pontapé livre, o esférico sobrou para o brasileiro que rematou de primeira, num lance grande perigo para a baliza de Vaná. Já depois dos 20 minutos, Marega e o FC Porto festejaram mas o golo foi anulado.



Com recurso ao vídeoárbitro, Jorge Sousa anulou o tento de Marega por fora-de-jogo. Aos 30 minutos, grande incursão de Diaby pela ala esquerda do ataque do Sporting. O cruzamento saiu atrasado, para Bruno Fernandes, que falhou o pontapé.



Aos 45 minutos, Acuña recuperou na ala, correu até à área do FC Porto, cruzou atrasado para Bruno Fernandes que rematou para o empate. A bola ainda desviou em Danilo Pereira antes de entrar na baliza.





Segunda metade de atritos

Dost aproveitou e Felipe empatou

Fernando Andrade sucumbiu à pressão e Renan fez uma grande defesa. Luiz Phellype, do pontapé de 11 metros, rematou com calma e enganou Vaná. Festa do Sporting, que depois de perder a Taça no ano passado para o Desportivo das Aves, venceu o troféu pela 17.ª vez na sua história.





Perto do intervalo, o Jamor festejou. Livre para o FC Porto, do lado esquerdo do ataque, corte da defesa do Sporting, a bola sobra para Herrera que cruza para o cabeceamento letal de Soares.Primeiro golo da tarde, com dedicatória especial a Iker Casillas, que, nas bancadas, se emocionou com o gesto do plantel azul e branco.Os segundos 45 minutos foram de domínio completo do FC Porto. Logo aos 48 minutos, Soares rematou forte para ao poste da baliza de Renan Ribeiro. O guarda-redes brasileiro continuou a defender todas as tentativas de Soares e companhia até ao primeiro remate do Sporting na segunda parte.Wendel aproveitou espaço à entrada da grande área do FC Porto e o remate saiu ao lado dos postes de Vaná. Os últimos minutos foram duros para ambas as equipas, com Renan e Mathieu a salvarem o Sporting.Perto dos 90 minutos, o FC Porto pediu cartão vermelho para Coates, depois de o defesa uruguaio ter cortado um lance de perigo com o braço. Jorge Sousa amarelou o defesa. A proximidade de Mathieu pode ter influenciado a decisão do árbitro da Associação de futebol do Porto.Nos descontos, Brahimi e Danilo estiveram perto de festejar. Renan negou o golo ao argelino e o poste levou o resultado para o prolongamento.Os primeiros 15 minutos da primeira parte do prolongamento trouxeram o terceiro golo da partida. Cruzamento de Acuña, a bola resvala em Felipe, voou para a área e aproveitando a desatenção portista, Bas Dost não perdoou e colocou o esférico fora do alcance de Vaná.Festa leonina no Jamor, com o Sporting a celebrar depois de longos minutos a defender a baliza de Renan. O FC Porto tentou responder à desvantagem mas o guardião dosvoltou a fazer uma grande defesa a remate de Adrián López.Na segunda metade, o FC Porto foi tentando alcançar o empate e no último lance do jogo, osfestejaram com um cabeceamento de Felipe. Festa azul no Jamor, que levou a decisão da prova rainha para as grandes penalidades.Numa decisão marcada pelos nervos, Bas Dost foi o primeiro a falhar, logo no primeiro pontapé. No entanto, Pepe também acertou na trave e depois de cinco penáltis marcados para os dois lados tinha chegado a hora da morte súbita.